Fenerbahçe, Goretzka'yı bekliyor: Mourinho'dan görüşme

Fenerbahçe, orta sahada Fred'in yanına Leon Goretzka'yı düşünüyor. Bayern Münih'le anlaşma büyük oranda sağlanırken Alman orta sahayı ikna etmek için görüşmeler sürüyor. Oyuncu ile teknik direktörü Mourinho da görüşecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Goretzka'yı bekliyor: Mourinho'dan görüşme
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24 Ağustos 2024 11:46
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 12:33
Fred'in yanına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya çapında bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı... Hedefteki isim; Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka...

F.BAHÇE, BAYERN İLE ANLAŞTI

Bundesliga ekibinde kadro dışı kalan 29 yaşındaki süper starı kadroya katmak için hummalı bir çalışma sürüyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD de Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı ve Sarı-lacivertlilerin Bayern'le anlaştığını ve oyuncuyu ikna etmek için çabaladığını duyurdu.

OYUNCU İÇİN ISRARCI

Haberde, Fenerbahçe'nin Leon Goretzka'yla görüşmelere devam ettiği ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer döneminin sonuna kadar bu transfer için ısrarcı olacağı kaydedildi.

DEV TAKIMLAR TALİP

Bayern'de istenmeyen adam ilan edilen Leon Goretzka'yı Atletcio Madrid, Napoli gibi takımlar da istiyor. Ancak en somut girişim Fenerbahçe'den gelmiş durumda...

MOURINHO GÖRÜŞECEK

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kısa süre içinde Leon Goretzka'yla bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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