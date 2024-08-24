Fenerbahçe, Goretzka'yı bekliyor: Mourinho'dan görüşme

Fred'in yanına bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünya çapında bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı... Hedefteki isim; Bayern Münih'in Alman yıldızı Leon Goretzka...



F.BAHÇE, BAYERN İLE ANLAŞTI



Bundesliga ekibinde kadro dışı kalan 29 yaşındaki süper starı kadroya katmak için hummalı bir çalışma sürüyor. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD de Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini doğruladı ve Sarı-lacivertlilerin Bayern'le anlaştığını ve oyuncuyu ikna etmek için çabaladığını duyurdu.



OYUNCU İÇİN ISRARCI



Haberde, Fenerbahçe'nin Leon Goretzka'yla görüşmelere devam ettiği ancak şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin transfer döneminin sonuna kadar bu transfer için ısrarcı olacağı kaydedildi.



DEV TAKIMLAR TALİP



Bayern'de istenmeyen adam ilan edilen Leon Goretzka'yı Atletcio Madrid, Napoli gibi takımlar da istiyor. Ancak en somut girişim Fenerbahçe'den gelmiş durumda...



MOURINHO GÖRÜŞECEK



Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kısa süre içinde Leon Goretzka'yla bir görüşme yapacağı öğrenildi.





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