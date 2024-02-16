Fenerbahçe farklı kazandı adını finale yazdırdı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.



Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla maçın başında farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Pota altında sert savunmayla rakibin sayı atmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24 sayı farkla (32-8) önde kapattı.



İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 33 sayıya (43-10) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet ise rakibin sert savunması karşısında ilk çeyrekte olduğu gibi skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-28 önde gitti.



Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı.



Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, farkı bir ara 34 sayıya (84-50) kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, faullerden doğan serbest atışlar ve hızlı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko müsabakayı 99-68 kazandı.



FİNALDE RAKİP ANADOLU EFES



Fenerbahçe Beko finalde Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadolu Efes ile karşılaşacak.



Karşılaşma 18 Şubat Pazar Günü saat 15.30'da Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.



Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi



Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik



Fenerbahçe Beko: Motley 23, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 13, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes 8, Tarık Biberoviç 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Guduriç 11, Calathes 1



Beşiktaş Emlakjet: Mathews 10, Yağız Aksu, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 6, Mitchell 7, Simonovic 19, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu, Delgado 3



1. Periyot: 32-8



Devre: 61-28



3. Periyot: 79-46



5 faulle oyundan çıkanlar: 32.57 Kerem Kuthan Konan, 35.06 Needham (Beşiktaş Emlakjet)







