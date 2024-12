Portekizli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'dan faydalanamazken, Edin Dzeko'yu yedek oturttu.



61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ikas Eyüpspor karşısında İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'e sürdü.



İstanbul temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues'i bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.



EĞRBİYAT İLK KEZ OYNADI



Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.



Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.



6 EKSİK



Fenerbahçe, ikas Eyüpspor karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra takımla çalışmalara başlamasına karşın henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş takımını yalnız bıraktı.



Bartuğ Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.



SAMET KADRODA



Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Samet Akaydın, ikas Eyüpspor müsabakasında kadroya dahil edildi.



Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla oynadığı karşılaşmada yaptığı hatayla tribünlerin tepkisini çeken Samet, RAMS Başakşehir müsabakasının kadrosunda dahil edilmemişti.



Söz konusu müsabakadan sonra oyuncusunu koruyacağını açıklayan Jose Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yokluğunda oyuncusunu kadroya aldı.



TADIC SOLDA BAŞLADI



Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, ikas Eyüpspor karşısında müsabakaya sol kanatta başladı.



Geçtiğimiz sezon sol açık pozisyonundan etkili bir performans sergileyen 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise daha çok sağ kanatta görevlendirilmişti.



Geçtiğimiz haftalarda 2 karşılaşmada forvet arkası pozisyonunda da forma giyen Tadic, bu müsabakaya ise eski görev yerinde başladı.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ



Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının 23. dakikasında penaltı bekledi.



Filip Kostic'in ortasında Dusan Tadic, topu kafasıyla sıyırdı. Daha sonra top Robin Yalçın'a çarptı. Tadic, Robin Yalçın'ın topu eliyle kontrol ettiğine dair itirazda bulundu.



VAR Hakemi İlker Coşkun, top auta çıktıktan sonra incelemede bulundu.



Hakem Emre Kargın, İlker Coşkun'un incelemesini bekledikten sonra oyunun aut atışıyla devam etmesini istedi.







EYÜPSPOR ÖNE GEÇTİ



Maçın 26. dakikasında Eyüpspor, 1-0 öne geçti.



Caner Erkin'in uzun topunda topu kontrol eden Mame Thiam, düzgün bir pasla Ahmed Kutucu'yu gördü. Ahmed, ceza alanı önünden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



FENERBAHÇE'DE KIRMIZI KART İTİRAZI



Eyüpspor - Fenerbahçe maçının 37. dakikasında Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart bekledi.



Luccas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı. Luccas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti.



VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.







FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI



Maçın 45+4. dakikasında Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen hızlı hücumda topu kontrol eden Filip Kostic, yerde bir ortayla En-Nesyri'yi gördü. Tek vuruşla köşeyi gören En-Nesyri durumu 1-1'e getirdi.



ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ



Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe'nin maçın 45+4. dakikasında En-Nesyri ile bulduğu galibiyet golünün ardından itirazlarda bulunan Arda Turan, maçın hakemi hakemi Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Arda Turan ve Eyüpsporlu oyuncular, En-Nesyri'nin golü öncesi İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'e faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunmuştu.



DEVRE ARASI TARTIŞMA



Devre düdüğünün ardından En-Nesyri ile Ruben Vezo arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bazı oyuncular da tartışmaya dahil oldu ancak araya giren futbolcular ile birlikte gerginlik sona erdi.







FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI AMA BAYRAK KALKTI



Maçın 50. dakikasında savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, Berke'den sıyrılmak isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yardımcı hakemin pozisyon öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle bayrağını kaldırması sonrası penaltı geçersiz sayıldı.



FENERBAHÇE GOLE YAKLAŞTI



Maçın 51. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. En-Nesyri'nin kafayla indirdiği pozisyonda kale ağzından vuruşunu yapan Tadic, Berke'yi geçemedi.



TADIC DİREĞE TAKILDI



Maçın 65. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı; Tadic'in şutu üst direkten döndü. Ardından Szymanski'nin altı pas önünden şutunu Berke Özer kornere çeldi.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ



Eyüpspor maçının 66. dakikasında Fenerbahçe penaltı bekledi.



Kostic'in uzun pasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel, Caner Erkin ile girdiği mücadelede yerde kaldı.



Pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncular penaltı isteğiyle yoğun itirazlarda bulunan Fenerbahçeli oyuncular, VAR'dan uyarı gelmemesi sonrası tepki gösterdi.







EYÜP GOLÜ BULDU AMA GEÇERLİ SAYILMADI



Maçın 67. dakikasında Eyüpspor, Emre Akbaba ile golü buldu ancak gol öncesinde yardımcı hakem, gol öncesinde Halil'in Djiku'ya faul yaptığına yönelik bayrağını kaldırdı. Hakem Emre Kargın, yardımcının kararına uydu.



Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golüne yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 36'ya yükseltirken, Eyüpspor 27 puana ulaşmış oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlarken, Eyüpspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında En-Nesyri kafayı vurdu. Savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.25. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası çizgisi sağ çaprazında yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, savunmaya da çarpan topu kaleci Berke kontrol etmeyi başardı.26. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Caner Erkin'in soldan ceza yayı üzerine gönderdiği ortada Thiam, savunmanın arkasına sarkan Ahmed Kutucu'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top filelerle buluştu:45+4. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Kostic, Halil Akbunar'dan sıyrılıp ön direğe hareketlenen En-Nesyri'yi pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla topu uzak direkten filelere yolladı:53. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin kale sahasına yaptığı ortada En-Nesyri, müsait pozisyondaki Tadic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.64. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan En-Nesyri, soldan atağa katılan Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, top direkten oyun alanına geri döndü. En-Nesyri'nin kafayla pasında topu önünde bulan Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşund,a kaleci Berke topu kornere çeldi.88. dakikada Kostic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko zor pozisyonda kafayı vurdu. Uzak köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Berke tokatlayarak gole engel oldu.90+3. dakikada Emre Akbaba'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Thiam, ceza sahasına girip kaleci İrfan Can Eğribayat'tan sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.90+4. dakikada pasında soldan ceza sahasına giren Kostic'in çaprazdan sert şutunda kaleci Berke gole izin vermedi.Recep Tayyip ErdoğanEmre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Furkan ÜrünBerke Özer, Robin Yalçın (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Claro, Vezo, Caner Erkin (Dk. 69 Umut Meraş), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Emre Mor), Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 69 Ampem), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu (Dk. 84 Bruno), Thiamrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 82 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Kostic, Fred (Dk. 82 Cengiz Ünder), Amrabat, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Saint-Maximin), Szymanski (Dk. 69 Dzeko), Tadic (Dk. 82 İsmail Yüksek), En-NesyriDk. 26 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Dk. 45+4 En-Nesyri (Fenerbahçe)Dk. 45+4 Arda Turan (teknik direktör) (ikas Eyüpspor)Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 44 Ahmed Kutucu, Dk. 45+4 Robin Yalçın, Dk. 45+5 Caner Erkin, Dk. 73 Dorukhan Toköz, Dk. 88 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Çağlar Söyüncü, Dk. 72 Saint-Maximin, Dk. 90+8 En-Nesyri (Fenerbahçe)