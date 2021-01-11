Erol Bulut, Carlos Alberto Parreira'yı geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu🔥 pic.twitter.com/IkjqtjxgCz



— Sporx (@sporx) January 11, 2021

Süper Lig'de 18. hafta maçında Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Dimitrios Pelkas ve 51. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.Ligde arka arkaya 4. maçını kazanan Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti. Erzurumspor 13 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Erzurumspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü ağırlayacak.Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti. Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi.Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam ilk 11 ile başladı.Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız ve Serhat Ahmetoğlu yer aldı.Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça düşük tempoda oynandı. Saha ve zemin şartları nedeniyle iki takım istediği oyunu oynamakta zorlandı. Erzurumspor ilk yarıda zaman zaman pozisyon bulabilmek adına çok adamla rakip kaleye gitmeye çalışırken, ev sahibinin 32. dakikada attığı gol elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Emrah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top sol kanattaki arkadaşına geldi, onun içeriye çevirdiği top karambolde Gomes'in önünde kaldı. Vuruşunda top ağlara gitti ancak Mete Kalkavan, Gomes'in topu kontrol ederken eline çarptığına hükmetti.Maçın ilk yarısının genelinde etkili hücum üretmekte zorlanan Fenerbahçe, 45+2. dakikada net bir gol pozisyonu yakaladı. Caner'in uzun pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazında Thiam'ın önünde kaldı, Thiam'ın vuruşunda Farnolle ayağının ucuyla topa dokundu ve gole izin vermedi. Son dakikalarda gol için bastıran Fenerbahçe, 45+5. dakikada aradığı golü buldu. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ortadaki Pelkas'ı gördü, Yunan oyuncu müsait pozisyondaki Mert Hakan'a topu bıraktı onun vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe bu golle soyunma odasına önde gitti.Karşılaşmanın ilk yarısında Erzurumspor şanssız sakatlıklar yaşadı. Maçın 29. dakikasında Petrus Boumal yerini Mitchell Donald'a bıraktı. Maçın 45. dakikasında Gabriel Obertan oyuna devam edemedi ve Brahim Darri yerine girdi. İkinci yarıya başlarken Erzurumspor'da kaleci Fabien Farnolle ile Hasan Hatipoğlu oyuna devam edemedi. İkinci yarıda kaleci Kayacan Erdoğan ile Mücahit Albayrak görev yaptı.Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe, ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Sinan sağ taraftan etkili geldi, diğer kanattaki boş pozisyondaki Pelkas'ı gördü, Yunan oyuncu ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. Pelkas 12. lig maçında 5 asist yaparken, 4. golüne ulaştı.Rakip kaleye ataklarını sürdüren Fenerbahçe, Erzurumspor'un savunmada etkisiz kaldığı anlarda üçüncü golü de buldu. Maçın 51. dakikasında Gustavo sol kanattaki Caner'i gördü. Caner'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan kafayla fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe durumu 3-0 yaptı.Skorun 3-0 olmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut değişiklikler yaptı. Fenerbahçe'de oyundan çıkan Sinan Gümüş, teknik direktör Erol Bulut'un kararına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli takımda son 2 lig maçında 2 gol ve 1 asistle oynayan Sinan Gümüş, Erzurumspor deplasmanında 63. dakikada gerçekleşen oyuncu değişikliği sırasında tabelada kendi numarasını görünce karara sinirlendi. Enner Valencia oyuna girerken, karara tepki gösteren Sinan Gümüş daha sonra teknik direktör Erol Bulut ile kısa süre konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sinan Gümüş'e bu kararın nedenini anlatırken, sarı-lacivertli futbolcu daha sonra yedek kulübesine oturdu.Karşılaşmanın 75. dakikasında Mame Thiam ve Ozan Tufan kenara gelirken, Mbwana Samatta ile Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi. Maçın 85. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş ile Dimitrios Pelkas kenara geldi. Papiss Cisse ile 18 yaşındaki Fatih Yiğit Şanlitürk oyuna dahil oldu. Fenerbahçe üçüncü golden sonra kalan süreyi iyi şekilde eritti ve kalan bölümde başka gol olmayınca, sarı-lacivertliler 3 golle 3 puana ulaştı.11. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında, Novikovas'ın dar açıdan vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.39. dakikada sağ kanattan gelen Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğinin üzerinden auta çıktı.45+2. dakikada hızlı çıkan sarı-lacivertli ekip, topu ceza sahasındaki Thiam'a gönderdi. Bu futbolcunun savunma oyuncusu ve kaleciyi geçerek sağ çaprazdan vuruşunda, top kale direğinin yanından auta gitti.45+5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Emrah Başsan'ın orta sahada kaptırdığı topla çıkan sarı-lacivertli ekipte, ceza sahası içinde Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.