Fenerbahçe, Enner Valencia ile turladı

🔔Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar. pic.twitter.com/8ktzPBGQhz



— Sporx (@sporx) January 19, 2023

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe, 12. dakikada Arda Güler'in asisti ve Miha Zajc'ın golüyle öne geçti. Çaykur Rizespor, 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun golüyle skoru eşitledi.Maç boyu Fenerbahçe'ye karşı büyük bir direnç ortaya koyan Çaykur Rizespor, 89. dakikada yıkıldı. Fenerbahçe, Enner Valencia'nın 89'da attığı kafa golüyle kazandı.Sarı lacivertliler, bu skorla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı. Rizespor'un kupa macerası ise sona erdi.Fenerbahçe, mücadelesine Süper Lig'de oynayacağı Ümraniyespor maçıyla devam edecek. Rizespor ise 1. Lig'de Denizlispor'u ağırlayacak.Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde önemli rotasyona gitti.Portekizli teknik adam, Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 8 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, söz konusu müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Enner Valencia, Samet Akaydın ve Attila Szalai dışındaki tüm futbolcuları değiştirdi.Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi ve Emre Mor yedekler arasında yer alırken, Ezgjan Alioski ile Miguel Crespo kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi Samuel, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi, Arda Güler ve Joshua King ilk 11'de görev yaptı.Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Luan Peres, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Bruma, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında şans bekledi.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ile kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroya giremedi.Fenerbahçe'nin genç orta sahası İsmail Yüksek, 90 gün sonra ilk 11'de forma giydi.23 yaşındaki oyuncu, son olarak 22 Ekim tarihinde ligin 11. haftasında Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de görev yapmıştı.İsmail, Türkiye Kupası'nda 1, ligde ise 4 mücadelede kadroda olmasına rağmen süre almadı.Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.Sakatlığı sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 17 yaşındaki yıldız isim, 78 gün sonra ilk 11'de forma giydi.Arda, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3 Kasım 2022 tarihinde Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de oynamıştı.Fenerbahçe'nin Portekizli kanat oyunsucu Bruma, yedekler arasında yer aldı.Teknik direktör Jorge Jesus, ligin ilk yarısında yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı çıkartılmayan Bruma'yı maç kadrosuna dahil etti.Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını kupa maçında yalnız bırakmadı.Müsabakayı, 30 bine yakın taraftar statta takip etti.12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağda topla buluşan ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak çizgiye inen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Zajc'ın önüne yerden bıraktı. Sloven futbolunun gelişine şutunda top filelere gitti:26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu:89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti:: Ülker: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 81 Arao), Samet Akaydın, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 65 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek, Zajc, Rossi (Dk. 81 Batshuayi), Arda Güler (Dk. 65 Emre Mor), King (Dk. 90+8 Peres), Valencia: Zafer Görgen, Mithat Pala (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç (Dk. 46 Ercan Coşkun), Papa, Eren Emre Aydın (Dk. 70 Azubuike), Sefa Yılmaz, Benhur Keser (Dk. 90 Olawoyin), Mendes, Deniz Hümmet (Dk. 90 Miya): Dk. 12 Zajc, Dk. 89 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 26 Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor): Dk. 56 Mithat Pala, Dk. 73 Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)