Fenerbahçe, Emre Demir için Sakaryaspor'la anlaştı

Fenerbahçe ve Sakaryaspor, Emre Demir'in kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Oyuncunun kararı bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Emre Demir için Sakaryaspor'la anlaştı
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10 Temmuz 2024 20:14
Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Emre Demir'e talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.

İki takımında görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a kiralanan Emre Demir, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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