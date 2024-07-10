Fenerbahçe, Emre Demir için Sakaryaspor'la anlaştı

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Emre Demir'e talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.
İki takımında görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a kiralanan Emre Demir, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Emre Demir için Fenerbahçe'ye teklif yaptı.
İki takımında görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kararının beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'den Ümraniyespor'a kiralanan Emre Demir, çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Emre Demir'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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