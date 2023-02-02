Fenerbahçe, Emre Demir'i kiraladı

Fenerbahçe, Barcelona'dan transfer ettiği Emre Demir'i kiraladı.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Barcelona'dan bedelsiz olarak transfer ettiği 19 yaşındaki hücum oyuncusu için oynama garantisi veren bir kulüp arıyordu. 1. Lig'de Samsunspor'dan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe, onay verdi ve kiralama için anlaşmaya vardı.



Emre Demir'in de Samsunspor'a gitmeye sıcak baktığı ve perşembe akşamı imza için Samsun'a gideceği öğrenildi.



KARİYERİ



Futbola doğum yeri olan Mersin'de başlayan Emre, 8 yaşındayken dayalı döşeli bir ev ve babasına iş garantisi karşılığında Kayserispor'a transfer olmuştu. 2021'de ise 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında Barcelona'ya imza atmıştı.



