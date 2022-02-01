Fenerbahçe, Efecan Karaca için masada!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile Efecan Karaca için anlaşma masasına oturdu.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Efecan Karaca için masada!
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01 Şubat 2022 13:12
Fenerbahçe, Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor ile masaya oturdu.

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu arasında görüşmeler başladı. Efecan Karaca'nın da bu transfer için olumlu sinyal verdi.

Alanyaspor, transfer için isteksiz olsa da Fenerbahçe'nin ısrarcı olduğu ve Efecan'ın yaklaşımının da transfere kapı açtığı kaydedildi.

HEDEF; PERŞEMBE GÜNÜ İMZA

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Efecan Karaca için Fenerbahçe, başta oyuncu artı para teklif etti ancak önerilen futbolcuların Alanyaspor ile anlaşamaması üzerine transfer sadece bonservis formülü üzerine odaklanıldı.

Efecan Karaca konusunda Fenerbahçe, perşembe gününe kadar imzaları attırmayı hedefliyor.

TRT Spor'a konuşan Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." dedi

EFECAN KARACA'NIN KARİYERİ

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca, Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor, Sarıyerspor ve son olarak Alanyaspor formaları giydi.

Efecan Karaca, bu sezon oynadığı 21 lig maçında 2 gol atıp 9 asist yaptı.

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