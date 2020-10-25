Fenerbahçe duran topları seviyor

Fenerbahçe, bu sezon duran toptan bulduğu gollerle dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe duran topları seviyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ekim 2020 23:28
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu.

Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için