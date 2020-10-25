Fenerbahçe duran topları seviyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 6 haftasında duran toplardan 6 gol buldu.
Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti.
Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.
Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu golleri Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta, Serdar Aziz ve Serkan Asan (kendi kalesine) kaydetti.
Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar, Samatta ve Serkan Asan'ın (kendi kalesine) golleri ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarının sonucunda geldi.