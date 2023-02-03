Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu çağrısı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı ve oluşan gündemin ardından Yüksek Divan Kurulu için çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu çağrısı
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03 Şubat 2023 16:22
Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Yüksek Divan Kurulu için bir çağrıda bulundu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı ve ardından oluşan gündem nedeniyle üyelere divan kuruluna katılım sağlanması yönünde çağrı yapıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, 2 Şubat 2023'te oynanan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının ardından oluşan gündem doğrultusunda, Fenerbahçe Spor Kulübü camiası olarak yüksek bir farkındalık ve kararlılıkla Kulübümüzün atabileceği adımları konuşacağımız, 4 Şubat 2023'te Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleşecek yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katılımınızı azami seviyede bekliyor; camiamızı Fenerbahçe için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla"

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