Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu çağrısı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Yüksek Divan Kurulu için bir çağrıda bulundu.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı ve ardından oluşan gündem nedeniyle üyelere divan kuruluna katılım sağlanması yönünde çağrı yapıldı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, 2 Şubat 2023'te oynanan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının ardından oluşan gündem doğrultusunda, Fenerbahçe Spor Kulübü camiası olarak yüksek bir farkındalık ve kararlılıkla Kulübümüzün atabileceği adımları konuşacağımız, 4 Şubat 2023'te Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleşecek yılın ilk Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısına katılımınızı azami seviyede bekliyor; camiamızı Fenerbahçe için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla"





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