Fenerbahçe'den voleybola iki yeni salon!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Kadın Voleybol Takımı'nın 70. yıl galasında önemli açıklamalarda bulundu.



Belgü, voleybol branşı için Kadıköy'de bir yıl içinde iki yeni salon yapmak istediklerini söyledi.



Hulusi Belgü'nün sözleri şu şekilde:



"Fenerbahçe'nin ismi geçtiği zaman çocuklarıma duyduğum sevgiyi hissediyorum. Bu da aile olmanın gerektirdiği bir şey. Hepinizi ailem olarak görüyorum. Sayın Başkan ve bu kulübe değer katmış sevgili yeni ve eski yöneticiler, Fenerbahçe bayrağını zirveye taşıyan değerli sporcularımız, teknik heyetimiz. Hepinizi sıcak ve samimi bir şekilde kucaklıyorum."



"Sabiha Gürayman'dan başlayan, Güneş Çapa ve Ayten Salih ile devam eden içinde Perihan Özbilgin'in, Seta Yağcıoğlu'nun, Eda Erdem'in ve onlar gibi bir sürü ismin olduğu 70 yılda Fenerbahçe ve Türk kadın voleyboluna hizmet etmiş herkesi saygıyla selamlıyorum."



"Fenerbahçe'nin Türk sporundaki yeri bambaşka. Biz kendimizi Dünyanın en büyük spor kulübü olarak nitelendiriyoruz. Bu kulüpte amatör branşlar hep ön planda oldu. Tabii ki futbolun önemli bir yeri var ama amatör sporlara verilen değer en son olimpiyatlara giden 27 sporcu ile bir kez daha ispatlandı."



"Fenerbahçe Spor Kulübü sadece Dünyanın en büyük spor kulübü değildir. Türkiye'nin aynı zaman da en büyük sivil toplum kuruluşudur. Hepimizin gurur duyduğu bir şey var. Cumhuriyetin ve Atatürk ilkelerinin en önemli savunucusudur, Fenerbahçe. Bizler sadece kazandığımız kupalarımızla değil, milli mücadeleye katkımızla Türklüğümüzle, Atatürkçülüğümüzle övünürüz. Ayten Salih gibi Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanları bizim için övünç kaynağıdır. Birçok kulüp spor yapabilir ama STK diye adlandırdığımız sivil toplum kuruluşlarında bunların hepsini göremeyebilirsiniz."



"İKİ TANE SPOR SALONU"



"Biz esasında voleybolu Hüseyin Bozkurt ile paylaşıyoruz. Kendisi bizim sponsorumuz ve hakikaten kendileri cömert bir sponsor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada önümüzdeki dönemde çok büyük hedeflerimizin olduğunu bir kez daha bahsetmem de fayda var. Artık Türkiye bizim için hedef değil. Bizim için sadece kadınlarımızda değil, erkeklerimizin de Avrupa'da en üst seviyeye gelecek bir şekilde bu üç yıllık dönemimizde elimizden gelen her şeyi beraberce yapacağız. Hatırlarsanız Başkanımız seçim döneminde bir sözü vardı. Antrenman salonunun yenilenmesiyle ilgili. Bununla alakalı da görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde bunu da yapacağız. Tahmin ediyorum ki iki tane spor salonu Dereağzı'nda bir yıl içerisinde hizmete girmiş olacak. Çarşamba günü Belediye Başkanı Mesut Bey ile bir toplantı yapacağım. O da çok yardımcı oluyor. Tarihlerini belirleriz diye umut ediyorum."



"Benim ve Hüseyin Bey'in diğer hayali de Fenerbahçe Kulübü'nün voleybol şubesiyle ilgili bir salonunun olması. Bunu da inşallah bu üç yıllık süreç içerisinde el birliği ile 6.500, 7.000 kişilik bir salon yapmak üzere beraber çalışacağız. Sevgili Mehmet Ali Aydınlar da burada. Ondan da yardım alacağız. Fenerbahçe'ye katkı sağlamış bütün herkesten yardım alacağız. Kulübümüzde voleybol şubesini hem erkeklerde hem kadınlarda en üst düzeye çıkarmak için ve kalıcı olması için daha büyük büyük başarılar için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ediyorum."





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