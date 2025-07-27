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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transferde sorun olmadığını ve teknik direktör Jose Mourinho'nun taleplerine cevap verileceğini açıkladı.

calendar 27 Temmuz 2025 14:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, transferlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Ketenci, transferde sorun olmadığını söyledi.

Ahmet Ketenci'nin sözleri şu şekilde:

"Başkanımız da, hocamız da aynı doğrultuda konuşuyorlar. Sosyal medyada çelişki varmış gibi yansıtılıyor.


Transferler konusunda gece gündüz yoğun çalışmalar var. Birileri de sürekli Fenerbahçe'de sorun varmış gibi, kaos yaratmaya çalışıyor.

Başkanımız Yüksek Divan Kurulu'nda, Portekiz'de hocamızla görüştüğü ve hocamızın yüzde yüz onay verdiği 2 transferi deklare etti.

Feyenoord maçlarına yetişecek öncelikli olarak 2 isim belirlendi. Portekiz'de yapılan planlama ve istişareler doğrultusunda çalışıyorlar.

Hocamızın taleplerine kesinlikle cevap verilecek. Bir sorun yok."

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