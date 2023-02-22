Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Adama Traore

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Adama Traore için nabız yoklamaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Adama Traore
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22 Şubat 2023 13:19
Transferin 5 Mart'a uzaması sonrası hamlelerini sıklaştıran Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'e dikti. Tottenham'dan Lucas Moura'yı isteyen Fenerbahçe, Wolverhampton'ın dünyaca ünlü sağ kanadı Adama Traore için de hamle yaptı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin, transfer için hem İngiliz ekibi hem de İspanyol futbolcuyla temasa geçme kararı aldığı belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, Traore'nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını avantaja çevirmek istiyor.

WOLVES BIRAKABİLİR

İngiliz ekibinin transfer için kolaylık sağlayacağı ve düşük bir bedelle 27 yaşındaki yıldızı bırakabileceği ifade edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un da onay verdiği tecrübeli futbolcu, santrfor mevkiinde de başarılı şekilde görev yapabiliyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Traore, daha önce Barcelona, Aston Villa gibi takımların da formasını giydi. İspanyol futbolcu kariyerinde 359 resmi kulüp maçına çıkarken 30 gol, 58 asistlik performans sergiledi.





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