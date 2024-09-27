Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması ve hukuki işlem kararı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu, saldırıya uğrayan eski futbolcuları Serhat Akın ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Alpoğlu, Akın'a yapılan saldırıyla ilgili kulübü ilişkilendiren şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.
Ali Alper Alpoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."
Alpoğlu, Akın'a yapılan saldırıyla ilgili kulübü ilişkilendiren şahıslar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.
Ali Alper Alpoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz."