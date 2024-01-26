Fenerbahçe'den Saldanha için yeni teklif!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Partizan, Brezilyalı golcüsü Matheus Saldanha için Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi geri çevirdi. Kanarya, rakamı artırarak bir kez daha Sırp ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Saldanha için yeni teklif!
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26 Ocak 2024 11:09
Son güncelleme 26 Ocak 2024 11:10
Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro teklif ettiği Partizan'ın yıldızı Matheus Saldanha için Sevilla ve Torino da devrede. Brezilyalı forvet için yarış kızışıyor...

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Sırp ekibi, Sarı Lacivertliler'in Saldanha için ilk teklifini geri çevirdi. Kanarya, rakamı artırarak bir kez daha Partizan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu kez 7 milyon Euro'nın yanı sıra bonus ve sonraki satıştan payın da yer alacağı bir paketle masaya oturacağı belirtildi.

TORINE VE SEVILLA DA PEŞİNDE

Torino ve Sevilla şu ana kadar resmi teklif yapmasa da onlar da yakında girişimde bulunabilir. Partizan ise oyuncuya olan yüksek ilgili kullanarak rakamı daha da artırmanın hesaplarını yapıyor.

SALDANHA'NIN PERFORMANSI

Sezon başında 1.3 milyon Euro karşılığında Japon ekibi JEF United Chiba'dan transfer edilen 24 yaşındaki Saldanha ligde 18 maçta 14 gol atıp, 5 asist yaptı. 

 
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