'nin 6 milyon Euro teklif ettiği Partizan'ın yıldızıiçinveda devrede. Brezilyalı forvet için yarış kızışıyor...Sırp ekibi, Sarı Lacivertliler'in Saldanha için ilk teklifini geri çevirdi. Kanarya, rakamı artırarak bir kez daha Partizan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bu kez 7 milyon Euro'nın yanı sıra bonus ve sonraki satıştan payın da yer alacağı bir paketle masaya oturacağı belirtildi.Torino ve Sevilla şu ana kadar resmi teklif yapmasa da onlar da yakında girişimde bulunabilir. Partizan ise oyuncuya olan yüksek ilgili kullanarak rakamı daha da artırmanın hesaplarını yapıyor.Sezon başında 1.3 milyon Euro karşılığında Japon ekibi JEF United Chiba'dan transfer edilen 24 yaşındaki Saldanha ligde 18 maçta 14 gol atıp, 5 asist yaptı.