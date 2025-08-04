Fenerbahçe'den Paqueta sürprizi! Mourinho devrede

Savunma hattındaki transfer hamlelerini tamamlayan Fenerbahçe, rotasını orta sahaya çevirdi.





Yeni Asır'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki 10 numara için oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.





PREMIER LİG'DEN AYRILMAK İSTİYOR



Yeni sezonda Premier Lig'de oynamak istemeyen Paqueta'nın, Al-Nassr ve Flamengo gibi kulüplerden teklifler aldığı, ancak Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi. İngiliz Futbol Federasyonu ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle İngiltere'den ayrılma kararı alan Sambacı, farklı bir Avrupa kulübüne sıcak bakıyor.

MOURINHO BİZZAT DEVREYE GİRDİ





Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer için bizzat devreye girdi. Portekizli çalıştırıcının, Paqueta'yı ikna etmek adına doğrudan oyuncuyla iletişim kuracağı ve projeyi anlatacağı belirtildi.





Flamengo altyapısından yetişen Paqueta, Avrupa kariyerinde Milan ve Lyon gibi kulüplerin formasını da giydi.





WEST HAM KARNESİ



West Ham United formasıyla 120 resmi maça çıkan Paqueta, 18 gol ve 14 asist ile takımına katkı sağladı.



