Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Makoumbou

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle: Makoumbou
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19 Ağustos 2023 13:33
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 13:52
Orta saha transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.

Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI 

Geride bıraktığımız sezonda Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan Makoumbou 1 gollük performans sergiledi. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.  

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