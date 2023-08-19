Orta saha transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan Makoumbou 1 gollük performans sergiledi. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Cagliari'de forma giyen 25 yaşındaki Kongolu oyuncu Antoine Makoumbou için resmi teklifte bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Antoine Makoumbou için İtalyan kulübüne 5 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.
Ayrıca oyuncu ile Fenerbahçe'nin dışında Bologna ve Clermont'un da devrede olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Cagliari formasıyla 44 karşılaşmaya çıkan Makoumbou 1 gollük performans sergiledi. Kongolu oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.