Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takviye yapılacak bölge olarak forvet hattını belirledi.Forvette çok büyük bir değişime gitmeyi planlayan Fenerbahçe, Divock Origi ismine yöneldi.Milan'da istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki Belçikalı forvet ayrılık fikrine sıcak bakıyor.Kulübü ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor.18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi.1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.Kenya asıllı yıldız futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.Origi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro…