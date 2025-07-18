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Fenerbahçe'den Marcus Rashord'a rekor teklif hazırlığı

Kanat transferi isteyen ve yönetime eski öğrencisi Marcus Rashford'ın ismini veren Jose Mourinho, bu transferin bir an önce bitirilmesini istedi. Fenerbahçe rekor teklif hazırlığında.

calendar 18 Temmuz 2025 07:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 08:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Marcus Rashord'a rekor teklif hazırlığı
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, yönetimden kanat transferi talep ederken liste başındaki ismin Marcus Rasford olduğu öğrenildi.

Yönetim Jose Mourinho'dan gelen Rashford direktifi üzerine harekete geçti ve İngiltere'ye çıkarmak yapma kararı aldı.

DEVİN ÖZEK MASAYA OTURACAK


Başkan Ali Koç'tan talimatı alan futbol direktörü Devin Özek, önümüzdeki hafta başında Ada'ya gidecek ve hem Manchester United yetkilileriyle hem de oyuncu kanadıyla masaya oturacak.

MOURINHO DA DEVREDE

Sözleşmesi 2028'de bitecek olan İngiliz sol kanat için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak. Satın alma opsiyonu ise yaklaşık 46 milyon Euro olacak.

Barcelona'nın da istediği 28 yaşındaki İngiliz yıldızı Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun aradığı belirtildi.

Jose'yi 'baba' figürü olarak gören Rashford'ın da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

2016 YILINDA A TAKIMA YÜKSELDİ

Futbola Manchester United altyapısında başlayan Marcus Rashford, 2016'da A Takım'a yükseldi. ManU kariyerinde 400'ün üzerinde maça çıkan İngiliz yıldız, menajer Ruben Amorim'le arasında sorun olduğu için ayrılacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Marcus Rashford, 41 karşılaşmada sahada yer alırken 11 gol 9 asistlik bir performans segiledi.

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