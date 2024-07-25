Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Umut Nayir'in transferi için sürpriz gelişmeler yaşandı.
Konyaspor, Umut Nayir'in transferinde ödeyeceği ücretlerde anlaşma sağlayamazken, Gaziantep FK devreye girdi. Ancak Konyaspor, bu gelişme sonrası yeniden pazarlık masasına oturdu ve transferde sona geldi.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yapılan transfer görüşmeleri sonrasında taraflar arasında el sıkışıldı. Umut Nayir ile Konyaspor sözleşme ile ilgili son detayları görüşecek.
Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.
Konyaspor, Umut Nayir'in transferinde ödeyeceği ücretlerde anlaşma sağlayamazken, Gaziantep FK devreye girdi. Ancak Konyaspor, bu gelişme sonrası yeniden pazarlık masasına oturdu ve transferde sona geldi.
Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yapılan transfer görüşmeleri sonrasında taraflar arasında el sıkışıldı. Umut Nayir ile Konyaspor sözleşme ile ilgili son detayları görüşecek.
Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU