Fenerbahçe'den Konyaspor'a; Umut Nayir!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Umut Nayir'in geleceği belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Konyaspor'a; Umut Nayir!
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25 Temmuz 2024 11:58
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 12:04
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Umut Nayir'in transferi için sürpriz gelişmeler yaşandı.

Konyaspor, Umut Nayir'in transferinde ödeyeceği ücretlerde anlaşma sağlayamazken, Gaziantep FK devreye girdi. Ancak Konyaspor, bu gelişme sonrası yeniden pazarlık masasına oturdu ve transferde sona geldi.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yapılan transfer görüşmeleri sonrasında taraflar arasında el sıkışıldı. Umut Nayir ile Konyaspor sözleşme ile ilgili son detayları görüşecek.

Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

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