Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.



Takvim'in haberine göre; hedefteki isim Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier...



MOURINHO ÇOK BEĞENDİ



Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO



Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.











