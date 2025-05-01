Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Lucas Chevalier

Fenerbahçe, Lille'in 23 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier'i yakın takibe aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den kaleci hamlesi: Lucas Chevalier
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01 Mayıs 2025 08:35

Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Takvim'in haberine göre; hedefteki isim Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier...

MOURINHO ÇOK BEĞENDİ

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 

 

 

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