Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.
MOURINHO DA İSTİYOR
Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.
52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
MİLLİ TAKIMDA 59 GOL
98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.
MOURINHO DA İSTİYOR
Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.
52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
MİLLİ TAKIMDA 59 GOL
98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.