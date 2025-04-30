Fenerbahçe'den ilk temas: Mitrovic!

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Aleksandar Mitrovic için menajeri ile ilk teması kurdu.

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Fenerbahçe'den ilk temas: Mitrovic!
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30 Nisan 2025 08:52
Son güncelleme 30 Nisan 2025 08:57
Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

MOURINHO DA İSTİYOR

Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

MİLLİ TAKIMDA 59 GOL

98 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Mitrovic, 59 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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