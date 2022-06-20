Fenerbahçe'den Göztepe'ye 4 genç birden!

Göztepe'nin yeni hissedarı Rasmus Ankersen kadroya gençlik aşısı vuracak.



Ankersen'in Danimarka'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldiği iddia edildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre Danimarka'da bir araya gelen ikili Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan genç yıldız adayları Jin Ho Jo, Çağtay Kurukalıp, Ensar Brahic ve Melih Bostan'ın Göz-Göz'e kiralanması konusunda anlaşma sağladı.



SON KARARI GÖZTEPE VERECEK



Son kararı Ankersen ve yeni teknik direktör verecek. Hücumcu Ensar (18) Partizan altyapısından, Güney Kore'li orta saha Jin Ho (18) Jeonbuk'tan yakın zamanda Fenerbahçe'ye katılırken, sol bek Cağtay (20) geçen yıl Kasımpaşa'dan transfer olmuştu. Forvet Melih Bostan (18) ise Fenerbahçe U-19 Takımı'nda kendine yer bulmuştu.





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