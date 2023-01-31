Ara transfer döneminde önemli hamleler yapan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Emre Demir heyecanı yaşanıyor.Hollandalı sol beki Parma'dan transfer eden ve İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, Emre Demir'i de bitiriyor. Bu önemli iki taviyeyle beraber kadrodaki potansiyelli genç yıldızların sayısı da artmış oldu. Hem Oosterwolde hem de Emre Demir geleceğe yönelik yatırım olarak sayılıyor.Özellikle sol beke katılan 21 yaşındaki Oostorwolde doğrudan Jorge Jesus'un transferi oldu. Jesus'un sol bek konusunda istediği bir transfer olan Hollandalı futbolcunun direkt takıma katılması bekleniyor. Emre Demir konusunda da Barcelona'ya herhangi bir bonservis ödenmeme şartıyla transferin gerçekleşmesi de önemli bir avantaj olarak görülüyor. Emre Demir konusunda da kısa sürede resmi açıklama bekleniyor.