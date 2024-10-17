Fenerbahçe'den fesih açıklaması!

Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''
PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sadece 19 maçta forma giyebilen İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''
PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sadece 19 maçta forma giyebilen İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.