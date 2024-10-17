Fenerbahçe'den fesih açıklaması!

Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den fesih açıklaması!
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17 Ekim 2024 21:44
Son güncelleme 17 Ekim 2024 22:11
Fenerbahçe, Ryan Kent'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.''

PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri sadece 19 maçta forma giyebilen İngiliz futbolcu 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.


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