Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e iki transfer!

Fatih Karagümrük; Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp ve Marius Tresor Doh'u kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e iki transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2024 11:58
Fatih Karagümrük; Fenerbahçe'den Çağtay Kurukalıp ve Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı. Fatih Karagümrük, Doh transferi için şu ifadeleri kullandı;

Kiralık olarak kadromuza kattığımız Tresor, kariyerine Fildişi ekiplerinden ASFA'da başladı. 2 yıl Fildişi Lig 1'de USC Bassam'da oynadı. LYS Sassandra forması giydikten sonra Fenerbahçe'de sözleşme imzaladı.

Maruıs Tresor Doh'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz.

Kırmızı-Siyahlı kulübün, Çağtay'ın transferi için ise ifadeleri şu şekilde;

Kasımpaşa'da kariyerine başlayan Çağtay, 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de de forma şansı bulan Çağtay, son 2 sezondur Iğdır FK ve İskenderunspor'da kiralık olarak forma giydi.

Çağtay Kurukalıp'a Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery