Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezonun takımını da planlayan Kanarya'da sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia seferberliği sürüyor. Sarı lacivertliler, Ekvadorlu oyuncuya teklifini yeniledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya yeni teklif!
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28 Şubat 2023 14:52
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
3 kulvarda mücadele veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken diğer yandan da gelecek sezonun planlanması yapılıyor.

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia için seferberlik sürüyor.

Tecrübeli oyuncuyla Avrupa ve Brezilya kulüpleri ilgileniyor. Sarı lacivertli yönetimi golleriyle takımı sırtlayan Enner Valencia ile görüşmeler sürdürüyor. Yönetim, Ekvadorlu yıldıza 1+1 yıllık teklifini yeniledi.

SÜRE İSTEDİ

33 yaşındaki Valencia ise 3 yıllık sözleşme istiyor... Son kontratını yapacak olan ve Körfez'den cazip teklifler alan Enner'in karar vermek için süre istediği bildirildi.

BİRÇOK KULÜBÜN RADARINDA

Ekvadorlu yıldız oyuncu, hem Fenerbahçe hem de milli takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki yıldız, 23 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ekvadorlu golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. 

 

 

 

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