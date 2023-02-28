3 kulvarda mücadele veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken diğer yandan da gelecek sezonun planlanması yapılıyor.Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia için seferberlik sürüyor.Tecrübeli oyuncuyla Avrupa ve Brezilya kulüpleri ilgileniyor. Sarı lacivertli yönetimi golleriyle takımı sırtlayan Enner Valencia ile görüşmeler sürdürüyor. Yönetim, Ekvadorlu yıldıza 1+1 yıllık teklifini yeniledi.33 yaşındaki Valencia ise 3 yıllık sözleşme istiyor... Son kontratını yapacak olan ve Körfez'den cazip teklifler alan Enner'in karar vermek için süre istediği bildirildi.Ekvadorlu yıldız oyuncu, hem Fenerbahçe hem de milli takımı ile gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki yıldız, 23 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Ekvadorlu golcü oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.