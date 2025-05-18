Fenerbahçe'den Emiliano Martinez harekatı!

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Kanarya'da öncelikli adayın Emiliano Martinez olduğu iddia ediliyor.
ASTON VİLLA'YA VEDA ETTİ
Arjantinli kaleci geçtiğimiz gün takımı Aston Villa ile vedalaşmış taraftarlara selam verirken de duygusal anlar yaşamıştı. Suudi Arabistan takımlarından teklif alan 32 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'da oynamak istediği öne sürülüyor.
BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin yıldız kaleci ve menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği öğrenildi. Mario Branco'nun 1.95'lik eldiven ile ilgili tüm transfer detaylarını araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
EN ÇOK İNGİLTERE'DE OYNADI
Kariyeri boyunca İngiltere dışına yalnızca 1 yıl çıkan Martinez; Arsenal, Wolverhampton, Getafe ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.
DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK ROL OYNADI
Güçlü fiziğe sahip olan oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nın en büyük mimarlarından biriydi.
ASTON VİLLA'YA VEDA ETTİ
Arjantinli kaleci geçtiğimiz gün takımı Aston Villa ile vedalaşmış taraftarlara selam verirken de duygusal anlar yaşamıştı. Suudi Arabistan takımlarından teklif alan 32 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'da oynamak istediği öne sürülüyor.
BRANCO HAREKETE GEÇTİ
Sarı-lacivertlilerin yıldız kaleci ve menajeri ile görüşmek için harekete geçeceği öğrenildi. Mario Branco'nun 1.95'lik eldiven ile ilgili tüm transfer detaylarını araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
EN ÇOK İNGİLTERE'DE OYNADI
Kariyeri boyunca İngiltere dışına yalnızca 1 yıl çıkan Martinez; Arsenal, Wolverhampton, Getafe ve Aston Villa gibi takımlarda forma giydi.
DÜNYA KUPASI'NDA BÜYÜK ROL OYNADI
Güçlü fiziğe sahip olan oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın 2022'de kazandığı Dünya Kupası'nın en büyük mimarlarından biriydi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....