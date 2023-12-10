Fenerbahçe'den derbi dalyası

Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle 1959'dan bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde 'dalya' yapmış oldu. Fenerbahçe, 100. büyük maç zaferine Dolmabahçe'de ulaştı.
Ligde 1 gün aradan sonra liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri alan Fenerbahçe, 15. maç sonunda 40 puana ulaştı.
Bu sezonki tek yenilgisini Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinde net bir zafer kazandı. Kanarya, bir de penaltı kaçırdığı mücadelede 3-1 zafere uzandı.
Fenerbahçe, 1959'dan bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde 'dalya' yapmayı başardı. Ezeli rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 267 maçtan 100 galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, 88 kez berabere kalırken, 79 maçı kaybetti.
ŞİMDİ HEDEF AVRUPA
Fenerbahçe'de şimdiki hedef; perşembe günü Kadıköy'de Spartak Trnava'yı devirip Konferans Ligi'nde işi bitirmek. Sonrasında da ligde galibiyet serisini Konyaspor ve Kayserispor (d) maçlarıyla taçlandırmak. Fenerbahçe, 24 Aralık'ta ise Galatasaray'ı evinde konuk edecek. 29 Aralık'ta Cim Bom'la bu kez Süper Kupa Finali var.
Ligde 1 gün aradan sonra liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri alan Fenerbahçe, 15. maç sonunda 40 puana ulaştı.
Bu sezonki tek yenilgisini Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş derbisinde net bir zafer kazandı. Kanarya, bir de penaltı kaçırdığı mücadelede 3-1 zafere uzandı.
Fenerbahçe, 1959'dan bu yana Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinde 'dalya' yapmayı başardı. Ezeli rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 267 maçtan 100 galibiyetle ayrılan Sarı-Lacivertliler, 88 kez berabere kalırken, 79 maçı kaybetti.
ŞİMDİ HEDEF AVRUPA
Fenerbahçe'de şimdiki hedef; perşembe günü Kadıköy'de Spartak Trnava'yı devirip Konferans Ligi'nde işi bitirmek. Sonrasında da ligde galibiyet serisini Konyaspor ve Kayserispor (d) maçlarıyla taçlandırmak. Fenerbahçe, 24 Aralık'ta ise Galatasaray'ı evinde konuk edecek. 29 Aralık'ta Cim Bom'la bu kez Süper Kupa Finali var.