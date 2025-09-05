05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Fenerbahçe'den Bodrum FK'ya gitti!

Bodrum FK, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 05 Eylül 2025 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 1'inci Lig'de ilk 4 haftada topladığı 8 puanla milli araya 3'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu'yu kadrosuna dahil etti.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emirhan, Ali Habeşoğlu ve Berşan'dan sonra Bodrum ekibinin üçüncü transferi oldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen, Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Emirhan" ifadeleri kullanıldı.

Emirhan, geçen sene Menemen FK'da 28 lig maçına çıkıp 8 kez gol sevinci yaşadı.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
