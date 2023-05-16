Fenerbahçe'den Beşiktaş ve Galatasaray'a büyük fark: Avrupa'da 28. oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınladı. Türkiye'den hiçbir takım ilk 20'nin içine giremedi ancak ilk 30'da ise sadece Fenerbahçe yer aldı. Geride bıraktığımız dönemde Avrupa Kupaları'nda başarılı bir sezon geçiren Sarı-Lacivertliler, toplamda 179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sıraya yerleşmeyi başardı. Geçen dönem 32. sırada kendisine yer bulan Fenerbahçe, dört basamak birden yükselmeyi başardı.
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ 216. SIRAYI PAYLAŞTI
Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a da büyük fark attı. Bu sezon ligde şampiyonluğun en büyük adayı olan Sarı-Kırmızılılar, 300 takımın bulunduğu sıralamada 78 puanla 216. sırada yer aldı. Geçtiğimiz döneme göre Galatasaray, 10 basamak birden yükseldi. Bir diğer kulübümüz Beşiktaş da aynı Galatasaray gibi 78 puanla 216'ıncı... Siyah-Beyazlılar ise 288'incilikten 216'ıncılığa yükseldi. Rakiplerine büyük fark atan Fenerbahçe, sıralamada, Juventus, Boca Juniors, Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devleri geride bıraktı.
İLK 100'DE BAŞAKŞEHİR DE VAR
300 kulübün yer aldığı listede Fenerbahçe'nin dışında ülkemizden ilk 100 içerisine girebilen diğer takım ise Medipol Başakşehir... Boz-Baykuşlar, 135.5 puanla listede 74. basamakta yer aldı. Sivasspor 106.5 puanla 122. sırada, Trabzonspor ise 101 puanla 133. sırada bulunuyor. Trabzonspor geçen yıla göre 12 sıra gerilerken, Sivasspor 33, Başakşehir ise 13 basamak birden yükseldi. IFFHS'nin hazırladığı listenin en tepesinde 320 puanla İspanyol devi Real Madrid var. İkinci, Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü ise Manchester City (254). Alman devi Bayern Münih ise listede ilk 10 dışında kendisine yer buldu.
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ 216. SIRAYI PAYLAŞTI
Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla ezeli rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'a da büyük fark attı. Bu sezon ligde şampiyonluğun en büyük adayı olan Sarı-Kırmızılılar, 300 takımın bulunduğu sıralamada 78 puanla 216. sırada yer aldı. Geçtiğimiz döneme göre Galatasaray, 10 basamak birden yükseldi. Bir diğer kulübümüz Beşiktaş da aynı Galatasaray gibi 78 puanla 216'ıncı... Siyah-Beyazlılar ise 288'incilikten 216'ıncılığa yükseldi. Rakiplerine büyük fark atan Fenerbahçe, sıralamada, Juventus, Boca Juniors, Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devleri geride bıraktı.
İLK 100'DE BAŞAKŞEHİR DE VAR
300 kulübün yer aldığı listede Fenerbahçe'nin dışında ülkemizden ilk 100 içerisine girebilen diğer takım ise Medipol Başakşehir... Boz-Baykuşlar, 135.5 puanla listede 74. basamakta yer aldı. Sivasspor 106.5 puanla 122. sırada, Trabzonspor ise 101 puanla 133. sırada bulunuyor. Trabzonspor geçen yıla göre 12 sıra gerilerken, Sivasspor 33, Başakşehir ise 13 basamak birden yükseldi. IFFHS'nin hazırladığı listenin en tepesinde 320 puanla İspanyol devi Real Madrid var. İkinci, Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü ise Manchester City (254). Alman devi Bayern Münih ise listede ilk 10 dışında kendisine yer buldu.