Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!

Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Diego Simeone, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradı.
ATLETICO'NUN TEKLİFİ
Haberde Atletico Madrid'in kiralık anlaşmasına herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemediği belirtildi.
FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETTİ
Bu nedenle Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dedi, Sofyan da José Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.
F.BAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM
Sarı lacivertli takım, Fiorentina'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Sofyan Amrabat, sezon sonunda 13 Milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu olacak.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Diego Simeone, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradı.
ATLETICO'NUN TEKLİFİ
Haberde Atletico Madrid'in kiralık anlaşmasına herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemediği belirtildi.
FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETTİ
Bu nedenle Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dedi, Sofyan da José Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.
F.BAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM
Sarı lacivertli takım, Fiorentina'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Sofyan Amrabat, sezon sonunda 13 Milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu olacak.