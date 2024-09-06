Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın Atletico Madrid'in ilgisine rağmen sarı lacivertli takımı tercih ettiği belrtildi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2024 15:42
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Diego Simeone, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradı.

ATLETICO'NUN TEKLİFİ

Haberde Atletico Madrid'in kiralık anlaşmasına herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemediği belirtildi.

FENERBAHÇE'Yİ KABUL ETTİ

Bu nedenle Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dedi, Sofyan da José Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti.

F.BAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ RAKAM

Sarı lacivertli takım, Fiorentina'ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Sofyan Amrabat, sezon sonunda 13 Milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery