Fenerbahçe'den Ali Palabıyık için olağanüstü toplantı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik tepkisi devam ederken, yönetimden flaş bir karar geldi.



OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Adana Demirspor maçında yaşananlarla ilgili olarak olağanüstü toplanma kararı aldı.



GÜNDEM ALİ PALABIYIK



Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin "Ali Palabıyık, şeref yokusunu Ivan Bebek'i de geçmiştir. Bundan sonra Türkiye'de hiçbir maçta görev almasını istemiyoruz" sözlerinin ardından, Fenerbahçe yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinden nasıl bir adım atacağını planlaması bekleniyor. Ayrıca Ali Palabıyık'ın düdük asması konusunun da bu toplantıda konuşulacağı iddia edildi.



ATİLLA KARAOĞLAN ATMASINA DA TEPKİ!



Öte yandan Fenerbahçeli yöneticilerin, Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'nun pozisyonu nedeniyle eleştirilen ve uzun süre maç almayacağı ortaya çıkan Atilla Karaoğlan'ın sarı-lacivertlilerin Konyaspor maçına atanmasına da tepki olduğu öğrenildi. Toplantıda bu konunun da ele alınacağı öne sürüldü.



Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun yapılacak toplantının ardından önce yazılı açıklama daha sonra sonra ise basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.







"OYUNLARINI BOZACAĞIZ"



Tartışmalı hakem kararlarına sahne olan Adana Demirspor karşılaşması sonrası Fenerbahçe, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ofsaytımsı ile başlayan süreç, 'elimsi' ile devam etti. Bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek! VAR hakemi, MHK'sı, rakipleri... Kurulan ittifaklar, bozacağız oyunlarını!"ifadeleri kullanıldı.



SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?



"Bu akşam son 4-5 sezonun bir özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum. Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için bu maça görevli gelmiştir. Vücut lisanı, verdiği vermediği lehte aleyhteki bütün kararlardan her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir. Bunun başka bir örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. 3 tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol ve VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere bütün Türk futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye bir şeref yoksunu haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Bugünkü performansıyla onun da önüne geçti. Ali Palabıyık seni kim atadı bu maça. Kim verdi bu emri, Fenerbahçe'yi katletmen için. Sayın Büyükekşi soruyorum size bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas-Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şuandaki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan. Bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig maçında dahi görmek istemiyoruz. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camianın katledilişi.



Camiamıza da bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi kötüyü, onu seviyoruz bunu sevmiyoruz, ona muhalifiz, bunun yanındayız bunları bırakalım. Nelerle uğraştığımızı yönetim olarak, sporcularımız olarak hepsini görüyorsunuz. Beraber olalım. Çünkü bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz ya da beraber kazanacağız. Ama biz birlik olursak yakın geçmişte örneklerinde olduğu gibi biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz."



EROL BİLECİK: "DÜDÜK ASTIRILACAK"



Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik, Adana Demirspor karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın maçı katletmek için sahaya çıktığını söyleyen Bilecik, şu sözleri kullandı:



"Utanç dolu akşamın ardından; Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum.. Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir! FENERBAHÇE camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!"



