Fenerbahçe'den Ali Koç - Jesus diyaloğuna yalanlama

Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, gün içerisinde sosyal medyada yayılan ve Ali Koç ile Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen bir diyaloğu yalanladı.



İddialara göre Ali Koç, "Geçen sene Kim Min-Jae'yi inanılmaz rakamlara sattık ama sizin transferler ortada." dedi. Jorge Jesus ise "Ali Bey, yılda 15 transfer yapıyorsunuz, bırakın da içinden bir tanesi tutsun." cevabı verdi.



Can Gebetaş, bu iddialara, "Başkanımız ve hocamız Jorge Jesus arasında geçtiği iddia edilen ve gün içinde yayılmaya başlayan diyalog kesinlikle doğru değildir. Dikkate ve ciddiye alınmamalı. Başkanımız, hocamız, yönetim kurulumuz ve tüm camiamız şampiyonluk hedefine odaklıdır." açıklamasını yaptı.



