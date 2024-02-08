Fenerbahçe'den aidat borcu olan 5 bin kulüp üyesine uyarı

Fenerbahçe Kulübü, 3 dönem ve üzeri aidat borcunu ödemeyen üyelerin kaydının silineceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den aidat borcu olan 5 bin kulüp üyesine uyarı
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08 Şubat 2024 19:41
Fenerbahçe Kulübü, 3 dönem ve üzeri aidat borcunu ödemeyen üyelerin kaydının silineceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 2016 tarihli tüzüğün tadil edilmiş olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Üç dönem ve üzeri aidat borcu olan üyelerimiz gereken ödemeleri yapmamaları halinde üyelik kaydının silinmesi söz konusu olacaktır. Kulübümüz, 3 dönem ve üzeri aidat borcu bulunan üyelerimize bu konuda gerekli hatırlatma ve bilgilendirmeleri, posta, SMS, whatsapp, mailing, aylık haber bülteni, resmi web sitemiz, Fenerbahçe TV ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Şu an 3 dönem ve üzeri aidat borcu olan 5 bin üyemiz bulunmaktadır. Üyelik kaydının silinmemesi adına aidat borcu bulunan tüm üyelerimize hatırlatma ve çağrımızı yinelemek istiyoruz."

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