Fenerbahçe'de umutlar tükendi: Cengiz Ünder

Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncularından olan Cengiz Ünder, en büyük hayal kırıklıklarından birine dönüştü.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Fenerbahçe geçen sezon kalecide yabancıya (Livakovic) dönerken, sahadaki üç yerliden biri olarak Cengiz Ünder gibi millî bir yıldızı seçmek önemli bir hamleydi.
HAKKINI VEREMEDİ
Sarı-lacivertliler, Roma, Leicester, Marsilya görmüş, milli takımın gediklisi, 26 yaşındaki oyuncu için Arda'dan gelen parayı kullanmakta sakınca görmedi. 15 milyon euro Fenerbahçe'nin bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis rakamıydı ki, bugün bile Cengiz en pahalı yerli ünvanını koruyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu ne adının ne de aldığı paranın hakkını verebilmiş değil.
ARTIK PARLAMIYOR
Fenerbahçe ile senelik 3,7 milyon eurodan, dört yıllık anlaşma yapan Cengiz, geçen sezon 18'i ilk on birde olmak üzere 33 maçta forma giydi. Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Cengiz, maç başına ortalama 41 dakika görev yaparken, 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Bu sezon ise takımın başına Cengiz'i Roma'dan gönderen Jose Mourinho geldi. Portekizlinin kadroda istemediği tecrübeli oyuncu forma rekabetinde kayboldu. Şimdi ise Cengiz de takımdan ayrılmak istiyor. Ancak artık eskisi kadar parlamayan, maliyeti yüksek yıldızı isteyen hiçbir takım yok.
Fenerbahçe geçen sezon kalecide yabancıya (Livakovic) dönerken, sahadaki üç yerliden biri olarak Cengiz Ünder gibi millî bir yıldızı seçmek önemli bir hamleydi.
HAKKINI VEREMEDİ
Sarı-lacivertliler, Roma, Leicester, Marsilya görmüş, milli takımın gediklisi, 26 yaşındaki oyuncu için Arda'dan gelen parayı kullanmakta sakınca görmedi. 15 milyon euro Fenerbahçe'nin bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis rakamıydı ki, bugün bile Cengiz en pahalı yerli ünvanını koruyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu ne adının ne de aldığı paranın hakkını verebilmiş değil.
ARTIK PARLAMIYOR
Fenerbahçe ile senelik 3,7 milyon eurodan, dört yıllık anlaşma yapan Cengiz, geçen sezon 18'i ilk on birde olmak üzere 33 maçta forma giydi. Hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Cengiz, maç başına ortalama 41 dakika görev yaparken, 9 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Bu sezon ise takımın başına Cengiz'i Roma'dan gönderen Jose Mourinho geldi. Portekizlinin kadroda istemediği tecrübeli oyuncu forma rekabetinde kayboldu. Şimdi ise Cengiz de takımdan ayrılmak istiyor. Ancak artık eskisi kadar parlamayan, maliyeti yüksek yıldızı isteyen hiçbir takım yok.