Fenerbahçe'de Umut Nayir harekatı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Valencia ve Serdar Dursun'un ayrılma ihtimalini masaya yatıran sarı lacivertliler, hücum hattını golcü futbolcu Umut Nayir ile güçlendirmek istiyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Umut Nayir harekatı
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06 Haziran 2023 14:27
Bu sezon Süper Lig'de istediğini yapamayan Fenerbahçe'de gündem golcü transferi.

TRT Spor'un haberine göre; Enner Valencia ile Serdar Dursun'un olası ayrılığı, sarı lacivertli yönetimin forvet arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe, Hangikredi Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i gündemine aldı.

İstanbul ekibiyle bu sezon 32 maçta forma giyen milli futbolcu, ligde 17 kez rakip fileleri havalandırırken 3 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

EN FAZLA GOL ATAN YERLİ OYUNCU

Performansıyla beğeni toplayan ve Umut Nayir, son hafta maçları öncesi, 2022-2023 sezonunun en fazla gol atan yerli oyuncusu konumunda.

29 yaşındaki oyuncu daha önce Beşiktaş, Hajduk Split, Bitexen Giresunspor ve Bursaspor gibi takımlarda mücadele etti.

Siyah beyazlı formayla 30 maça çıkan Umut Nayir, rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı. 

 
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