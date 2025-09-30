30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Fenerbahçe'de Tedesco efekti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun futbolcularından istediği oyun anlayışı, Antalyaspor maçında büyük oranda sahaya yansıdı.

calendar 30 Eylül 2025 10:14
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında göreve gelen Domenico Tedesco, Fenerbahçe kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başladı.

Sarı-lacivertler, 20. dakikada 10 kişi kalan rakibine karşı baskılı bir oyun sergiledi ve mücadeleyi 1-0 kazandı. İtalyan teknik adam yönetiminde oynanan sonraki üç maçta ise ligde iki beraberlik alınırken, Avrupa'da Dinamo Zagreb'e karşı mağlubiyet yaşandı.

40 yaşındaki teknik direktörün, Dinamo Zagreb maçında oyuncuların verdiği taktikler saha içerisinde gerçekleşmedi. Antalyaspor mücadelesinde ise Tedesco'nun arzuladığı oyun tarzın yakın bir Fenerbahçe vardı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca savunmada iyi bir oyun sergileyerek rakibine sadece 1 net fırsat verdi. Kırmızı-beyazlılar, oyunun genelinde hücum etmekte zorluk yaşadı. Maç sonunda ortaya çıkan istatistikler, İtalyan çalıştırıcıyı memnun etti. Fenerbahçe, maçta yüzde 67 oranıyla topa sahil oldu. Ev sahibi ekibin 516 başarılı pasına karşılık Antalyaspor 221 pas yapabildi. Üstelik Sarı-lacivertliler, yüzde 93 isabet oranıyla ulaştı. Fenerbahçe 19 şutunda 11 kez kaleyi buldu.

Sarı-lacivertliler, 26 defa Antalya ceza sahasında topla buluşurken, Akdeniz ekibinde ise bu rakam 2'de kaldı. Fenerbahçe, maç boyunca 13 defa pas arası yaparken, konuk takım bunu 3 kez gerçekleştirebildi.
 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
