Fenerbahçe'de Talisca'nın parası hazır!

Fenerbahçe, Sermaye artırımından gelecek para ile Anderson Talisca'nın maliyetini karşılayacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Talisca'nın parası hazır!
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27 Kasım 2024 09:46
Fenerbahçe, ocak transfer dönemine para sorununu düşünmeden eli rahat giriyor. Özellikle Anderson Talisca ve kulübü Al Nassr'a ödenecek ücret konusunda akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı.

Sarı-lacivertli yönetim 6.8 milyon Euro yatırıp, gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımı ile kasaya 35 milyon Euro koyacak. Bu para ile Talisca'nın 6 aylık kiralama ücreti olan 4.5 milyon Euro karşılanacak. Suudi ekibinin istediği 9 milyon Euro da 6 milyon Euro'ya çekilip, ödenecek.

Talisca'nın yanı sıra Boca Juniors'ın hesabına 10+5 milyon Euro bonservis bedeli yatırılıp, Cristian Medina alınacak. Teknik direktör Mourinho'nun istediği sol bek ve sol stoper için de para artacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 17 resmi maça çıktı ve 8 kez gol sevinci yaşadı.

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