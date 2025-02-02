Fenerbahçe'de Talisca kararı!

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Ev sahibi ekip Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklanan kadroda yerini aldı.
Brezilyalı yıldız, maçta yedekler arasında bulunacak.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Fenerbahçe'de bir diğer yeni transferler Milan Skriniar ve Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer alacak.
Yeni transfer Ognjen Mimović ise kadroda yer almadı.
Ev sahibi ekip Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklanan kadroda yerini aldı.
Brezilyalı yıldız, maçta yedekler arasında bulunacak.
YENİ TRANSFERLER 11'DE
Fenerbahçe'de bir diğer yeni transferler Milan Skriniar ve Diego Carlos, Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de yer alacak.
Yeni transfer Ognjen Mimović ise kadroda yer almadı.