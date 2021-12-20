Fenerbahçe'de Tahir Karapınar göreve

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, takımı ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesine Tahir Karapınar hazırlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tahir Karapınar göreve
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20 Aralık 2021 23:27
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından geçici teknik sorumlu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımı Fatih Karagümrük maçına, altyapı direktörü Tahir Karapınar hazırlayacak.

Daha önce de Fenerbahçe'de teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Tahir Karapınar, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belli olmasının ardından, Tahir Karapınar altyapıdaki görevine devam edecek.


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