Fenerbahçe'de ilk aday Kenan Koçak

Fenerbahçe'de Vitor Pereira yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için temaslar başladı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de ilk aday Kenan Koçak
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20 Aralık 2021 21:25
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisnin ardından Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör için görüşmeler başladı.

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile oynadığı derbiden önce başkan Ali Koç'un samimi diyalog kurduğu Kenan Koçak için görüşmeler başladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın ayrılmasına Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri sıcak bakmıyor. Ancak Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok isteyen 40 yaşındaki teknik adam Kenan Koçak, TFF'den kolaylık sağlanmasını istedi.

Kenan Koçak'ın görüşmelerde bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin, anlaşma sağlayamamasaı halinde, listesinde alternatif isimler de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin listesinde Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifleri de bulunuyor. Kenan Koçak'ın durumuna göre, diğer isimlerle de temas kurulması gündeme gelecek.


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