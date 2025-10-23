Fenerbahçe'de Stuttgart maçı öncesi Duran ve Ederson'da flaş gelişme!

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde oynanacak Stuttgart karşılaşması öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.
DURUMA GÖRE KADROYA ALINCAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jhon Duran ve Ederson Moraes maç toplantısından önce denenecek ve bir sorun olmaması halinde iki isim de Stuttgart maç kadrosuna alınacak.
Duran ve Ederson da antrenmanlara başlamıştı ancak Karagümrük karşılaşmasında kadroya dahil edilmemişti.
