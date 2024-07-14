Fenerbahçe'de son rakip Hull City

Fenerbahçe, Lugano maçı öncesi son hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya gelecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de son rakip Hull City
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14 Temmuz 2024 11:24
Strasbourg'u, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun golleriyle farklı yenen Fenerbahçe, Avusturya kampını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı öncesi son provasını Hull City ile karşısında yapacak. İki ekip arasındaki mücadele 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için avantaj arayacak.



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