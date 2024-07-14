Strasbourg'u, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun golleriyle farklı yenen Fenerbahçe, Avusturya kampını tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı öncesi son provasını Hull City ile karşısında yapacak. İki ekip arasındaki mücadele 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için avantaj arayacak.
Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı öncesi son provasını Hull City ile karşısında yapacak. İki ekip arasındaki mücadele 18 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
23 Temmuz'da Lugano'ya konuk olacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu için avantaj arayacak.
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