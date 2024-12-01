Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat geri döndü

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat sevinci yaşanıyor. Geçirdiği mide enfeksiyonu nedeniyle, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan mücadelede forma giyemeyen Faslı futbolcunun yarın Gaziantep FK karşısında görev yapabileceği öğrenildi.
İLK 11 ÇIKMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli takım ile ilk maçına 15 Ekim'de oynanan Kasımpaşa mücadelesiyle çıkan ve ardından ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla Teknik Direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Amrabat'ın geri dönüşü herkesi sevindirdi. Aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir hava yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Portekizli çalıştırıcının her mücadeleye ideal 11'i ile çıkmak istediği bildirildi.
SAMET İLE DEVAM
Sarı-lacivertli kulüpte herkes Amrabat'ın dönüşüne sevinirken, son iki mücadelede Fred'den formayı kapan ve başarılı bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın Gaziantep maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Mourinho'nun, Amrabat'ın partneri olarak Fred'e şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de ayrıca sezonu kapatan Oosterwolde ve sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü, Gaziantep FK karşısında takımını yalnız bırakacak. Defans hattında da Mourinho'nun Samet Akaydın ile devam etmeyi planladığı ifade edildi.
İSMAİL YÜKSEK PES ETMİYOR
Sofyan Amrabat'ın gelişiyle yedek kulübesine mahkum kalan İsmail Yüksek, Faslı oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Slavia Prag maçındaki performansıyla, Teknik Direktör Jose Mourinho'ya 'rekabete hazırım' mesajı verdi.
Milli futbolcu zorlu mücadelede en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan isimdi. Prag deplasmanında 62 kez topla buluşan Yüksek %75 pas isabetiyle oynadı. Sarı-lacivertli futbolcu son dakikaya kadar mücadelesini sürdürürken, 10 ikili mücadele, 7 sahipsiz top kazandı.
İLK 11 ÇIKMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli takım ile ilk maçına 15 Ekim'de oynanan Kasımpaşa mücadelesiyle çıkan ve ardından ortaya koyduğu performans ve skor katkısıyla Teknik Direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Amrabat'ın geri dönüşü herkesi sevindirdi. Aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir hava yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Portekizli çalıştırıcının her mücadeleye ideal 11'i ile çıkmak istediği bildirildi.
SAMET İLE DEVAM
Sarı-lacivertli kulüpte herkes Amrabat'ın dönüşüne sevinirken, son iki mücadelede Fred'den formayı kapan ve başarılı bir performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın Gaziantep maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Mourinho'nun, Amrabat'ın partneri olarak Fred'e şans vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de ayrıca sezonu kapatan Oosterwolde ve sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü, Gaziantep FK karşısında takımını yalnız bırakacak. Defans hattında da Mourinho'nun Samet Akaydın ile devam etmeyi planladığı ifade edildi.
İSMAİL YÜKSEK PES ETMİYOR
Sofyan Amrabat'ın gelişiyle yedek kulübesine mahkum kalan İsmail Yüksek, Faslı oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Slavia Prag maçındaki performansıyla, Teknik Direktör Jose Mourinho'ya 'rekabete hazırım' mesajı verdi.
Milli futbolcu zorlu mücadelede en fazla ikili mücadele ve sahipsiz top kazanan isimdi. Prag deplasmanında 62 kez topla buluşan Yüksek %75 pas isabetiyle oynadı. Sarı-lacivertli futbolcu son dakikaya kadar mücadelesini sürdürürken, 10 ikili mücadele, 7 sahipsiz top kazandı.