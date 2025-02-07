Fenerbahçe'de Skriniar ve Çağlar alarmı

Fenerbahçe'de yaşanan stoper sakatlıkları nedeniyle sağlıklı olarak Çağlar Söyüncü ve yeni transfer Milan Skriniar kaldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Skriniar ve Çağlar alarmı
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07 Şubat 2025 11:05
Son güncelleme 07 Şubat 2025 11:06
Bu sezon Fenerbahçe'de 5 stoper sakatlandı.

Becao ve Oosterwolde çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlanmasıyla elde sadece stoper çıkarak Skrinar ve Çağlar Söyüncü kaldı.

Stopede forma giyebilen Mert Müldür'ün de omzu çıktı.

YA KART GÖRÜRLERSE...

Yeni transfer Skriniar son iki resmi maçta 90 dakika sahada kaldı. Ancak, fiziksel olarak henüz yüzde 100 hazır değil...

Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşaması ya da cezalı olması durumunda stoperdeki sıkıntı krize dönüşecek. 

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