Fenerbahçe'de Serdar ve Berisha arasında forma savaşı!

Fenerbahçe 'nin Antalya kampında performansıyla en çok ön plana çıkan isimler, forvetler oldu.



Mergim Berisha ve Serdar Dursun, maçlarda atamadıkları golleri idmanlarda sıraladı. İsmail Kartal, her iki öğrencisinin de yakaladığı form durumundan fazlasıyla memnun.



Berisha ve Serdar, Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'deki yerlerini alabilmek için kıyasıya rekabete hafta boyunca devam edecek. İsmail Kartal'ı cumartesi günü zorlu bir seçim bekleyecek.





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