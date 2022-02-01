Fenerbahçe'de Serdar ve Berisha arasında forma savaşı!

Fenerbahçe'nin Antalya kampında forvetler Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un antrenmanlarda sergiledikleri performans, ilk 11 adına büyük bir rekabet yaşayacaklarının göstergesi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Serdar ve Berisha arasında forma savaşı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2022 12:21
Fenerbahçe 'nin Antalya kampında performansıyla en çok ön plana çıkan isimler, forvetler oldu.

Mergim Berisha ve Serdar Dursun, maçlarda atamadıkları golleri idmanlarda sıraladı. İsmail Kartal, her iki öğrencisinin de yakaladığı form durumundan fazlasıyla memnun.

Berisha ve Serdar, Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'deki yerlerini alabilmek için kıyasıya rekabete hafta boyunca devam edecek. İsmail Kartal'ı cumartesi günü zorlu bir seçim bekleyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.