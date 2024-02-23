Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sarı kart alarmı!
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23 Şubat 2024 12:05
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında cumartesi Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de son 4 maçında hanesine 10 puan yazdıran Kasımpaşa ise 26 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle 39 puan topladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde beşinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde bir eksik, bir belirsiz oyuncu bulunuyor.

Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Joshua King, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Fred'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrası netlik kazanacak.

5 isim kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Geçen hafta kart sınırında olan Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Alexander Djiku'ya Çaykur Rizespor deplasmanında sarı kart gören Cengiz Ünder de eklendi.

Bu futbolcular kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Son 5 iç saha maçının 3'ünü kazanamadı

Bu sezon deplasmanda daha çok puan toplayan Fenerbahçe, iç sahada ise 9 puan kaybetti.

Evindeki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 5 maçın 3'ünde rakipleriyle berabere kaldı.

Ligde 17. haftada oynanan Galatasaray derbisinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 21. haftada Yılport Samsunspor'la da 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe evinde oynadığı son maç olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasını da 2-2'lik skorla tamamlayarak, evindeki son 5 maçta 6 puan kaybetti.

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