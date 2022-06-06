Fenerbahçe'de 'samba' kültürü dönüyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Sarı- Lacivertli Yönetime transfer listesini sundu ve çalışmalar başladı. Kanarya'nın hedefinde Brezilyalı 3 yıldız var...



Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan Welington, Sao Paulo'da forma giyiyor. 21 yaşındaki sol bek, 2021 yılından beri Brezilya devinde oynuyor. Sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



19 MAÇTA 13 GOL



Fenerbahçe sol kanat için ise Coritiba forması giyen Igor Paixao için de bastırıyor. 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi de 2024 yılında bitiyor. Kanarya yıldız futbolcu için 1.5 milyon Euro teklifte bulundu. Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Botafogo'nun 23 yaşındaki santforu Erison için de görüşmelerini sürdürüyor. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan genç golcü 19 maçta 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Erison yıl başında Piraciaba'dan 200 bin Euro karşılığında transfer edildi.



Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jesus'un bu isimleri düşük maliyetli ve yetenekli oldukları için tercih ettiği belirtildi.





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