Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a, Ferdi Kadıoğlu benzetmesi

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Vitor Pereira yönetiminde başka bir kimliğe bürünürken, Oğuz Aydın da Jose Mourinho ile yıldızını parlatıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'a, Ferdi Kadıoğlu benzetmesi
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10 Mart 2025 09:53

Portekizli teknik adam Vitor Pereira, asıl görev bölgesi hücum hattı olan Ferdi Kadıoğlu'nu sol bekte oynatarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

Genç yıldız, sadece sarı-lacivertli ekipte değil, milli takımda da bu mevkinin vazgeçilmezi olmuş, yıldızını parlatarak Premier Lig kapısını açmıştı.

MOURINHO İLE YENİ BİR HİKAYE

Benzer bir hikaye şu an Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Oğuz Aydın arasında yazılıyor.

Hücum hattında oynayan ancak sahip olduğu dinamizm ve oyun zekasıyla farklı bölgelerde de görev alabilen Oğuz, Mourinho'nun liderliğinde yeni bir seviyeye ulaşmayı hedefliyor. 

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Alanya'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki oyuncunun, güncel piyasa değerinde 15 milyon Euro'ları gördü.

AVRUPA'DAN İLGİ BÜYÜK

Birçok Avrupa kulübü, Oğuz Aydın için kulübe ilgi mektubu gönderirken özellikle Hollanda ekibi Ajax'ın, yetenekli futbolcuyu çok istediği biliniyor. Marsilya ve Roma da oyuncuyu takip ediyor.  


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